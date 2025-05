La Touring Juvenatium nelle scuole: i disegni in una mostra in Sala San Felice

Powered by

da anni promuove nei Comprensivi Scolastici di Giovinazzo due progetti:per gli alunni di quarta classe eper coloro i quali frequentano la quinta.A conclusione di entrambi i progetti l'associazione ha organizzato una mostra ad hoc nella quale sarà possibile ammirare gli splendidi lavori fatti dai bambini.Attraverso il progettoi bambini e le bambine delle classi quarte di entrambi gli Istituti Comprensivi di Giovinazzo hanno conosciuto l'artista Paul Cèzanne e le sue famosissime Nature Morte; i soci volontari dellacoordinati dalla pittrice locale Elisa Raguseo hanno proiettato le giovani menti in questo nuovo mondo dove hanno potuto osservare, elaborare, divertirsi utilizzando nuovi materiali, esplorando una nuova realtà e affinando le proprie capacità. Attraverso l'esperienza artistica si stimola la creatività ed il bambino ne esce gratificato e felice. Da qui deriva l'importanza del progetto stesso.Con il progettogli alunni e le alunne delle classi quinte di entrambi gli Istituti Comprensivi di Giovinazzo hanno invece interrogato i loro nonni, bisnonni, vicini di casa o più semplicemente gli anziani seduti alle panchine dei giardini, facendosi raccontare leggende, fiabe, filastrocche, raffigurando tempi lontani ma in realtà più vicini di quanto noi crediamo; il progetto mira a stimolare i rapporti intergenerazionali, a raccogliere le memorie per evitare la loro perdita, a condividerne i valori.A conclusione di entrambi i progetti sono stati realizzati dei veri e propri piccoli capolavori che verranno esposti all'interno della Sala San FeliceL'inaugurazione avrà luogo domenica 11 maggio alle ore 11.00.