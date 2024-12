Natale al Centro, tutti gli eventi a Giovinazzo nel fine settimana

Ce ne sarà per tutti i gusti, in attesa del Capodanno in piazza



IL PROGRAMMA COMPLETO

Continua anche tra Santo Stefano e Capodanno il programma di eventi inseriti nel cartellone "Natale al Centro" varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con le associazioni del territorio.In questo fine settimana, complice un meteo che sembra finalmente benevolo, ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dagli spettacoli per bambini sino alla musica di qualità dell'Di seguito il promemoria consueto affinché non vi perdiate davvero nulla:Dalle 18.30 alle 21.30Mostra presepialea cura di AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II.Dalle 18.00 alle 21.00Casa di Babbo Natalea cura di CHIAMATA DI SCENApiazza Meschino;Principi e principesse nei vicoliAllestimento scenicoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAda v.co Corsignano fino a piazza Meschino.ore 20,30 - Oltre lirica music festival 2024 "Christmas edition"a cura di ANGELI EVENTI ETS28 DICEMBREAndrew Mc Cormack Piano solo in concerto;29 DICEMBREIl Genio Italiano: Verdi e Puccini da camera;30 DICEMBRELa notte dei tenoriSala Comunale San Felice.