Natale a Giovinazzo, tutti gli appuntamenti della domenica

Continuano a susseguirsi gli eventi pre-natalizi a Giovinazzo. Dopo il sabato, anche domenica 17 dicembre proporrà repliche e nuove rassegne, tra tradizione, musica, arte e artigianato. La giusta atmosfera per entrare nella settimana che porterà al Natale.𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞Dalle 18.00 - Casa di Babbo Natale in Via GelsoDalle 11.00 alle 13.00 al mattino e dalle 17.00 alle 21.30 a sera - Mostra di scultura in pietra leccese in Sala San FeliceDalle 18.00 - Musica in Via Marco Polo, prima di imboccare la passerella sul mareDalle 18.00 alle 21.30 - Mercatini artigianato della Touring Juvenatium nell'Istituto Vittorio Emanuele IIDalle 18.30 alle 21.00 - Mostra di presepi AIAP Giovinazzo all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele IIOre 19.30 - Canti di Natale nella Parrocchia San Domenico