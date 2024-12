All'IVE inaugurati mercatini Touring e la mostra nicolaiana

Il momento inaugurale della mostra di arte sacraè stato presentato dall'artista Alessandro Cavaliere, ideatore dell'iniziativa alla presenza del sindaco Michele Sollecito, del Consigliere della Città Metropolitana di Bari Michelangelo Cavone, diche ha supportato l'organizzazione dell'iniziativa, inserendola nei mercatini natalizi, di buona parte dei soci della Touring e di Nicola De Matteo, delegato alla cura e alla promozione turistica dell'Ive.ha dato una chiara visione dell'esposizione artistica allestita nella Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II presentando gli artisti che hanno curato la realizzazione di opere lì in mostra.Da ammirare una serie di creazioni dedicate alla figura carismatica di San Nicola, santo patrono della città di Bari, personaggio tanto amato e venerato anche nel periodo delle festività natalizie perché la sua immagine, grazie a narrazioni e leggende, è abbinata alla figura di Babbo Natale che ama i bambini, li protegge e porta loro i doni. La mostra si colloca nel periodo in cui la devozione verso il santo di Myra è molto più sentita e acquista una suggestione particolare. In mostra sculture create con tecniche differenti, opere realizzate con colori a olio, dipinti e volti impressi pittoricamente su tavole di legno recuperate dal mare.Tante le tecniche tutte originali, frutto di studio e ricerca e tanta la creatività messa in campo unitamente alla scelta dei materiali. La mostra si potrà visitare nei giorni