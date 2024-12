Natale a Giovinazzo, tutto il programma del fine settimana

Dalla Casa di Babbo Natale in centro, ai mercatini ed ai concerti. Tutte le info utili a chi vuol passare ore in spensieratezza



Entra nel vivo la programmazione fitta di, il cartellone comunale di eventi in vista delle festività natalizie.Dopo il primo intenso fine settimana dell'Immacolata, tra ilGiovinazzo si colorerà con eventi per grandi e soprattutto piccini che poteranno in città famiglie anche dai centri viciniori.Di seguito, pertanto, come spesso accade da queste pagine, vi riportiamo il programma completo per non perdervi proprio nulla.ore 19,30 Christmas MelodiesConcerto musicale dell'ASSOCIAZIONE CAPOTORTIchiesa San Domenico;Dalle 18.30 alle 22.00APERTURA sabato / domenica e festivi Aspettando la stellaMostra presepialea cura di AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II;dalle 18.00 al sabato e dal mattino la domenicaCasa di Babbo Natalea cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Meschino Principi e principesse nei vicoliAllestimento scenicoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAda v.co Corsignano fino a p.zza Meschino;dalle 10,00 alle 22,00 Mercatini Natalizidalle 17,00 alle 21,00 Villaggio di Natale - Allestimento gonfiabili e Luna Park a temaa cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 19,30 alle 22,30 / domenica anche mattinaMercatini di Natale / Mostra dei volti di Santa Clausa cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMsala Marano e sala primavera dell'IVE;ore 19,30 - Riflessione di Natale Racconti e canti della tradizione giovinazzesea cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMparrocchia S. Agostino.