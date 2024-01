Mostra dei presepi AIAP aperta a Capodanno e all'Epifania

Non solo musica, villaggi di Babbo Natale, luci e colori. Ci sono eventi culturali più "intimi" che raccontano bene le nostre tradizioni e uno di questi è la mostra didell'che resterà aperta anche oggi 1° gennaio e durante il ponte dell'Epifania.Cancelli aperti all'Istituto Vittorio Emanuele II, un modo intelligente per trascorrere le prime ore dell'anno. La mostra propone un percorso straordinario attraverso stili ed idee differenti della Natività, declinata in vari modo. E poi il culmine con la scenografia monumentale che ripropone in questa edizione la nascita del Salvatore in piazza Costantinopoli, cuore del borgo antico giovinazzese, pezzo di storia di una comunità.Apertura straordinaria il giorno 21 gennaio 2024, in occasione della grande festa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate che coinvolgeranno l'intero territorio cittadino. L'evento è inserito nel cartellone natalizio "Natale al Centro", varato dall'assessorato alla Cultura.All'AIAP Giovinazzo il grande merito di portare avanti tutto l'anno una grande tradizione meridionale.