Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Territorio

Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo

Temperature stabili in entrambe le giornate

Giovinazzo - domenica 7 dicembre 2025
Meteo stabile su Giovinazzo nei due giorni del ponte dell'Immacolata. Questa la situazione dettagliata.

7 DICEMBRE
Nella mattinata della Vigilia cielo velato a tratti e venti di Libeccio. Mare mosso o molto mosso, massime sui 14°. Prevalenza di sereno al pomeriggio e dopo il tramonto risalita dell'umidità. Serata con passaggio di qualche nuvola e minime della notte sugli 11°.

8 DICEMBRE
Situazione stabile anche l'8 dicembre, con venti occidentali che spireranno con moderata intensità. Mare mosso, ma con moto ondoso in diminuzione. Massime sui 14° e minime sugli 11°. A sera qualche velatura di passaggio.
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
6 dicembre 2025 Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
6 dicembre 2025 Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
