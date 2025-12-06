Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo

7 DICEMBRE

8 DICEMBRE

Meteo stabile su Giovinazzo nei due giorni del ponte dell'Immacolata. Questa la situazione dettagliata.Nella mattinata della Vigilia cielo velato a tratti e venti di Libeccio. Mare mosso o molto mosso, massime sui 14°. Prevalenza di sereno al pomeriggio e dopo il tramonto risalita dell'umidità. Serata con passaggio di qualche nuvola e minime della notte sugli 11°.Situazione stabile anche l'8 dicembre, con venti occidentali che spireranno con moderata intensità. Mare mosso, ma con moto ondoso in diminuzione. Massime sui 14° e minime sugli 11°. A sera qualche velatura di passaggio.