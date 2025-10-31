Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo

SABATO 1° NOVEMBRE

Clima mite sul Norda Barese e su Giovinazzo in particolare, nella giornata di Ognissanti.Cielo velato al mattino, con correnti meridionali che soffieranno con debole intensità. Massime sui 20° e mare quasi calmo. Nel pomeriggio ancora qualche velatura, ma a sera ci saranno ampie schiarite. Minime della notte sui 16°.SOLE - Sorge: 6:22, Tramonta: 16:48LUNA - Leva: 14:35, Cala: 1:12 - Gibbosa crescente