Porto di Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Cronaca

Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo

Clima ancora mite accompagnato da correnti meridionali

Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025
Clima mite sul Norda Barese e su Giovinazzo in particolare, nella giornata di Ognissanti.
Cielo velato al mattino, con correnti meridionali che soffieranno con debole intensità. Massime sui 20° e mare quasi calmo. Nel pomeriggio ancora qualche velatura, ma a sera ci saranno ampie schiarite. Minime della notte sui 16°.

SABATO 1° NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:22, Tramonta: 16:48
LUNA - Leva: 14:35, Cala: 1:12 - Gibbosa crescente
  • meteo Giovinazzo
  • Ognissanti
