Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio

Queste le previsioni meteo su Giovinazzo per il ponte natalizio.Venti sciroccali di debole intensità e tempo variabile su Giovinazzo nella Vigilia di Natale. Temperature massime sui 15°, mare mosso.Pomeriggio e serata con qualche velatura. Minime della notte in discesa, sui 9°.Possibili piogge al pomeriggio, nella giornata di Natale. Più sereno che nuvole al mattino, con correnti orientali che renderanno il mare mosso. Massime delle 14.00 sui 14°. Poi qualche pioggia probabile al pomeriggio e sino a sera, quando arriveranno schiarite. Minime della notte sui 10°.Nuvolosità diffusa il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Nubi che arriveranno su Giovinazzo sin dal mattino. Mare mosso e vento di direzione variabile. Massime sui 13°. Ancora nubi e qualche scroscio al pomeriggio ed a sera. Minime della notte sui 9°.