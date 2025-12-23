Maltempo Giovinazzo. <span>Foto Marzia Morva</span>
Maltempo Giovinazzo. Foto Marzia Morva
Territorio

Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio

Il 25 e 26 dicembre prevista pioggia

Giovinazzo - mercoledì 24 dicembre 2025
Queste le previsioni meteo su Giovinazzo per il ponte natalizio.

24 DICEMBRE
Venti sciroccali di debole intensità e tempo variabile su Giovinazzo nella Vigilia di Natale. Temperature massime sui 15°, mare mosso.
Pomeriggio e serata con qualche velatura. Minime della notte in discesa, sui 9°.

25 DICEMBRE
Possibili piogge al pomeriggio, nella giornata di Natale. Più sereno che nuvole al mattino, con correnti orientali che renderanno il mare mosso. Massime delle 14.00 sui 14°. Poi qualche pioggia probabile al pomeriggio e sino a sera, quando arriveranno schiarite. Minime della notte sui 10°.

26 DICEMBRE
Nuvolosità diffusa il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Nubi che arriveranno su Giovinazzo sin dal mattino. Mare mosso e vento di direzione variabile. Massime sui 13°. Ancora nubi e qualche scroscio al pomeriggio ed a sera. Minime della notte sui 9°.
  • meteo Giovinazzo
Tutti in piazza con la Santa Allegrezza
23 dicembre 2025 Tutti in piazza con la Santa Allegrezza
«Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
23 dicembre 2025 «Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
