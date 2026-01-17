Porto di Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Porto di Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate

Velature e schiarite nella domenica giovinazzese

Giovinazzo - domenica 18 gennaio 2026
Nella domenica in cui Giovinazzo festeggia Sant'Antonio Abate con i falò accesi in varie zone della città, il meteo sarà in larga parte favorevole, con qualche velatura che non dovrebbe dare luogo a precipitazioni. Velature e schiarite si alterneranno sin dal mattino, accompagnate da moderata ventilazione da Est/Sud-Est. Massime vicine ai 14°. Mare da poco mosso a mosso.
Nel pomeriggio ed a sera i Fuochi saranno accompagnati da un quadro meteorologico simile e su Giovinazzo ci saranno 10° circa. Nottata con annuvolamenti e minime sugli 8°. Nuvoloso lunedì 19 gennaio.

DOMENICA 18 GENNAIO
SOLE - Sorge: 7:14, Tramonta: 16:50
LUNA - Leva: 7:19, Cala: 16:23 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
"Dite Inferno ", tanto pubblico a Giovinazzo anche per la seconda serata - FOTO
17 gennaio 2026 "Dite Inferno", tanto pubblico a Giovinazzo anche per la seconda serata - FOTO
Comincia il girone di ritorno dell'AFP Giovinazzo
17 gennaio 2026 Comincia il girone di ritorno dell'AFP Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo Mare da agitato a burrasca
Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo Possibilità di scrosci a sera. Calo termico da mercoledì
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo Arrivano le piogge da lunedì
Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo Primo dell'anno col gelo su Giovinazzo Nottata con temperature vicine allo zero. Poi sole e freddo
Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo Sole e vento di Maestrale nell'ultima domenica dell'anno a Giovinazzo Scendono ancora le minime. A fine anno arriva il gelo di notte
Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio Il 25 e 26 dicembre prevista pioggia
Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo Temperature massime sui 13°
Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo Temperature stabili in entrambe le giornate
Sant'Antonio Abate, che festa per i banditori nelle scuole
17 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, che festa per i banditori nelle scuole
Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria
17 gennaio 2026 Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria
Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile
16 gennaio 2026 Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile
Consegnato da RFI il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Giovinazzo
16 gennaio 2026 Consegnato da RFI il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Giovinazzo
"Dite Inferno ", buona la prima. E stasera si replica - FOTO
16 gennaio 2026 "Dite Inferno", buona la prima. E stasera si replica - FOTO
"Cappottini " agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde
16 gennaio 2026 "Cappottini" agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde
"Beati gli animali tra i Santi ": un tour dell'Info Point Giovinazzo
16 gennaio 2026 "Beati gli animali tra i Santi": un tour dell'Info Point Giovinazzo
Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato
15 gennaio 2026 Ritrovato il furgone della polisportiva Amici di Marco: era stato rubato
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.