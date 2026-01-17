Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate

DOMENICA 18 GENNAIO

Nella domenica in cui Giovinazzo festeggia Sant'Antonio Abate con i falò accesi in varie zone della città, il meteo sarà in larga parte favorevole, con qualche velatura che non dovrebbe dare luogo a precipitazioni. Velature e schiarite si alterneranno sin dal mattino, accompagnate da moderata ventilazione da Est/Sud-Est. Massime vicine ai 14°. Mare da poco mosso a mosso.Nel pomeriggio ed a sera i Fuochi saranno accompagnati da un quadro meteorologico simile e su Giovinazzo ci saranno 10° circa. Nottata con annuvolamenti e minime sugli 8°. Nuvoloso lunedì 19 gennaio.SOLE - Sorge: 7:14, Tramonta: 16:50LUNA - Leva: 7:19, Cala: 16:23 - Luna crescente