Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo

DOMENICA 21 DICEMBRE

Tempo variabile su Giovinazzo in questa ultima domenica prima del Natale. Cielo con nubi e schiarite che si altereranno. Mare poco mosso e massime sui 13°. Pomeriggio ancora caratterizzato da questa variabilità e serata che vedrà ulteriori annuvolamenti, preludio ad un lunedì che sarà caratterizzato anche da piogge. Minime della notte sui 10°.SOLE - Sorge: 7:13, Tramonta: 16:26LUNA - Leva: 8:40, Cala: 17:29 - Luna crescente