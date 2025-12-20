Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Levante. Foto Gianluca Battista
Territorio

Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo

Temperature massime sui 13°

Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025
Tempo variabile su Giovinazzo in questa ultima domenica prima del Natale. Cielo con nubi e schiarite che si altereranno. Mare poco mosso e massime sui 13°. Pomeriggio ancora caratterizzato da questa variabilità e serata che vedrà ulteriori annuvolamenti, preludio ad un lunedì che sarà caratterizzato anche da piogge. Minime della notte sui 10°.

DOMENICA 21 DICEMBRE
SOLE - Sorge: 7:13, Tramonta: 16:26
LUNA - Leva: 8:40, Cala: 17:29 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
20 dicembre 2025 Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
20 dicembre 2025 Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
Altri contenuti a tema
Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo Temperature stabili in entrambe le giornate
Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo Ultima domenica di novembre con prevalenza di sereno su Giovinazzo Minime che non supereranno i 10°
Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo Mare molto mosso sul litorale adriatico
Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo Domenica con tempo variabile e venti sciroccali su Giovinazzo Temperature massime in aumento
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo Temperature massime primaverili
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo Cronaca Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo Clima ancora mite accompagnato da correnti meridionali
Domenica con 25° su Giovinazzo Domenica con 25° su Giovinazzo Nubi e cielo sereno si alterneranno
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
20 dicembre 2025 La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
20 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
20 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
20 dicembre 2025 Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
20 dicembre 2025 Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative
20 dicembre 2025 Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative
Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
19 dicembre 2025 Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.