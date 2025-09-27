Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo

Prima vera domenica d'autunno su Giovinazzo, con transito di nubi alternate a schiarite ampie al mattino.Mare quasi calmo nella prima parte di giornata, poi molto mosso nel pomeriggio ed a sera per via di correnti nord-occidentali. Massime in diminuzione sino a 23°. Nella parte centrale della giornata le nuvole andranno stratificandosi e tra il tardo pomeriggio e la sera ci dovrebbero essere precipitazioni piovose a tratti anche consistenti. Minime della notte anch'esse in calo sui 17°. Lunedì migliora ma i valori termici saranno autunnali per tutta la settimana.SOLE - Sorge: 6:44, Tramonta: 18:40LUNA - Leva: 13:25, Cala: 21:56 - Primo quarto