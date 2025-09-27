Nuvole stratiformi a Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Nuvole stratiformi a Levante. Foto Gianluca Battista
Territorio

Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo

Calo previsto delle temperature massime

Giovinazzo - domenica 28 settembre 2025
Prima vera domenica d'autunno su Giovinazzo, con transito di nubi alternate a schiarite ampie al mattino.
Mare quasi calmo nella prima parte di giornata, poi molto mosso nel pomeriggio ed a sera per via di correnti nord-occidentali. Massime in diminuzione sino a 23°. Nella parte centrale della giornata le nuvole andranno stratificandosi e tra il tardo pomeriggio e la sera ci dovrebbero essere precipitazioni piovose a tratti anche consistenti. Minime della notte anch'esse in calo sui 17°. Lunedì migliora ma i valori termici saranno autunnali per tutta la settimana.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
SOLE - Sorge: 6:44, Tramonta: 18:40
LUNA - Leva: 13:25, Cala: 21:56 - Primo quarto
