Arbore: «Ottimi riscontri in estate, diamo a tutti la possibilità di far la spesa in tranquillità»

Ilsi svolgerà regolarmente anche domani, venerdì 10 novembre. Un appuntamento fisso per tantissimi avventori che provengono anche dalle vicine Molfetta, Bitonto e dal quartiere barese di Santo Spirito.Domenica 12 novembre, poi, torna il mercato alla domenica, come accaduto in estate. Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle 8.00 alle 14.00.«Anche in questo fine settimana abbiamo cercato di andare incontro ai tanti cittadini e cittadine che non possono recarsi al mercato settimanale al venerdì, senza trascurare l'appuntamento consueto. Di qui la decisione, in vista anche delle festività natalizie, di aggiungere due date al consueto mercato settimanale e siamo certi di fare cosa gradita. Il 17 dicembre si replocherà. Ringrazio per questo le associazioni di categoria», ha commentato l'assessore alle attività produttive,