Il 25 aprile ci sarà il mercato settimanale di Giovinazzo

Anche il 25 aprile il mercato settimanale del venerdì si svolgerà regolarmente. Lo ha stabilito l'assessorato alle Attività Produttive guidato da Cristina Piscitelli, in accordo con le associazioni di categoria.Secondo Palazzo di Città è importante continuare ad offrire un servizio alla cittadinanza anche in giornate festive, soprattutto a beneficio di chi, per impegni di lavoro, nei giorni feriali non può recarsi a far la spesa. Intanto sono già allo studio degli amministratori altri mercati straordinari serali durante la stagione estiva.