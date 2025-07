Addio alla carta d’identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio

In sostituzione ci sarà quella elettronica. Le info del Comune di Giovinazzo

Le carte d'identità cartacee (CIC)(indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul singolo documento), in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d'identità e di viaggio previsti dalla normativa europea.Per fare un esempio, una CIC emessa dal Comune o da un Ufficio consolare italiano e valida fino al 2028 cesserà di essere valida il 3 agosto 2026 e potrà essere sostituita con una carta d'identità elettronica (CIE).Il Comune di Giovinazzo suggerisce pertanto ai cittadini in possesso esclusivamente di CIC di richiedere fin d'ora una CIE o un passaporto o di programmare tale richiesta con congruo anticipo. Tutte le informazioni sul rilascio della CIE sono disponibili nella pagina web dedicata.