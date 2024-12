Mercato settimanale, doppio appuntamento il 13 ed il 15 dicembre

Grazie ad un accordo tra l'assessorato alle attività produttive del Comune di Giovinazzo e le associazioni di categoria, ilsi ripeterà due volte nel giro di 48 ore.infatti, piazzale Salvo D'Acquisto si animerà come di consueto, ma la novità di questa settimana sarà il mercato straordinario di. Cancelli aperti, anche nel giorno festivo, dalle 7.00 alle 13.00, un format che è piaciuto molto in estate e che sarà riproposto a pochi giorni dal Natale per venire incontro a chi in settimana non può recarsi a fare spese. Il mercato settimanale straordinario era stato in un primo momento programmato per il 1° dicembre scorso, ma a causa del maltempo era stato rimandato di due settimane.Domenica prossima, sempre al mattino, infine, in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà anche il mercatino di oggettistica ed antiquariato.