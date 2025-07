Festa Madonna del Carmelo: il programma completo

Da una festa all'altra. Dopo quelle per la Madonna delle Grazie, per Sant'Antonio di Padova, per il Sacro Cuore di Gesù ed ultima in ordine di tempo, in onore di San Francesco di Paola, Giovinazzo si sta immergendo nei primi appuntamenti liturgici in onore dellaNella parrocchia San Giuseppe, sotto la guida spirituale del parroco,e sotto il coordinamento dell'associazione Abitino della Madonna del Carmine ed il comitato guidato daè iniziata la Novena sin da lunedì 7 luglio e terminerà nella serata del 14 luglio. I festeggiamenti culmineranno poi sabato 19 luglio con la processione esterna.Di seguito il programma completo.Ore 8.30 - Novena e Santa Messa (tutte le messe del mattino si celebreranno in chiesa).Ore 18.15 - Rosario.Ore 19.00 - Novena e Santa Messa officiata dai sacerdoti invitati.Ore 19.00 - Santa Messa e vestizione dei nuovi associati.Al termine della messa vespertina delle 19.00, veglia di preghiera mariana.Solennità liturgica della Beata Vergine Maria del Monte CarmeloDal primo mattino ed in serata giro per il quartiere San Giuseppe della "Bassa Musica Città di Molfetta".Ore 7.00 - Santa Messa nella chiesa detta del Carminiello;Ore 9.00 - Santa Messa in chiesa;Ore 11.00 - Santa Messa ed a seguire Supplica Solenne alla Madonna del Carmine.Ore 19.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Sparapano.Ore 19.00 - Santa Messa in suffragio degli associati defunti.Ore 18.30 - Pontificale presieduto dal vescovo, Mons. Domenico Cornacchia con benedizione dell'opera pittorica del Beato Carlo Acutis.Ore 21.15 - Gran Concerto di musica classica napoletana in via Dogali con "Canta Napoli Band 2.0".Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Sparapano ed a seguire processione della sacra effigie accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta";ITINERARIO - Via Dogali, via Marsala, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via Dogali, via Magenta, via Pagano, via Toselli, via Cialdini, via Milano, via Firenze, via Toselli, via Napoli, via Magrone, via Toselli, via Jacobellis, via Bisanzio Lupis, via Toselli, via L. Scivetti, via Papa Giovanni XXIII, via Rodogni, rientro in parrocchia da via Dogali.Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico in Cala Porto.