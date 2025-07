Emergenza caldo: attivato a Giovinazzo il servizio "Con te in ogni momento"

Consegna spesa e farmaci a domicilio

Disbrigo pratiche

Trasporti per brevi spostamenti urgenti

Ascolto telefonico

Le amministrazioni comunali di Molfetta e Giovinazzo, assessorati ai servizi sociali, in collaborazione con il servizio di pronto intervento sociale (PIS) servizio di Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo, e con i servizi territoriali, cooperativa sociale Shalom, Metropolis, cooperativa Arancio, in collaborazione con il Sermolfetta, cooperativa sociale Nadir, per fronteggiare l'emergenza caldo, attivano l'iniziativa "Con te in ogni momento".Chiamando il numero verde gratuito 800 174272, anziani e persone che, per i motivi più diversi, non sono nelle condizioni di uscire di casa, possono richiedere la consegna di medicinali o beni di prima necessità.Nello specifico dal 14 Luglio prossimo al 31 Agosto saranno garantiti:Il numero verde gratuito 800 174272 è attivo tutti i giorni a tutte le ore. L'iniziativa è stata predisposta per aiutare le persone più vulnerabili durante l'emergenza caldo.