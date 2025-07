Sacro Cuore di Gesù, consegnato il premio bontà 2025

L'associazione maschileguidata dal presidentenella serata di domenica 6 luglio ha consegnato l'annuale, destinato a cause sociali di grande rilevanza. Un modo per testimoniare la vicinanza dell'associazione a quanti quotidianamente si prodigano per portare Cristo agli ultimi, agli ammalati, alle persone ed alle famiglie in difficoltà.Quest'anno il premio e la somma conseguente sono stati consegnati, al termine della messa vespertina di ringraziamento officiata da don Cesare Pisani, allala cui attività è molto legata al Sacro Cuore.Si chiudono così ufficialmente i festeggiamenti del 2025, con l'auspicio che nel 2026 si possa ancora una volta incidere sul territorio.