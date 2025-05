Mercato settimanale straordinario a Giovinazzo

L'amministrazione comunale di Giovinazzo ha predisposto, in accordo con le associazioni di categoria, una nuova domenica di apertura straordinaria del mercato settimanale. La conferma è arrivata con l'ordinanza sindacale n. 19 del 23 maggio 2025.Visto l'ottimo riscontro delle scorse occasioni, l'assessorato alle attività produttive, guidato da Cristina Piscitelli, ha inteso dare una ulteriore occasione agli avventori per fare la spesa nel giorno festivo, poiché in tanti al venerdì mattino lavorano. Cancelli aperti, dunque, in piazzale Salvo D'Acquisto, dalle 8.00 alle 14.00 di oggi, domenica 25 maggio.