Maldarizzi Automotive “come un copilota”: lanciato il rebranding, al centro la relazione

Un rebranding che è molto più di un restyling. Maldarizzi Automotive, punto di riferimento nel panorama automobilistico del Sud Italia, ha annunciato ufficialmente il lancio della sua nuova identità visiva e strategica, tracciando la rotta verso un futuro in cui relazione, innovazione e concretezza sono al centro dell'esperienza del cliente."Come un copilota". È questo il cuore della visione rinnovata: Maldarizzi Automotive non vuole essere solo un fornitore di auto, ma un partner di fiducia che accompagna i propri clienti in ogni tappa del loro percorso, pronto a offrire supporto con competenza e determinazione. Una presenza costante, rassicurante e sempre orientata al domani.Il nuovo logo, accompagnato da un monogramma "M" ispirato alla segnaletica stradale, racconta in modo diretto la missione dell'azienda: guidare la mobilità con equilibrio e visione. Una scelta stilistica che rafforza la riconoscibilità del brand e sottolinea il suo legame profondo con il territorio e con la tradizione di famiglia, senza rinunciare alla spinta verso l'innovazione.Il rebranding, curato dall'agenzia internazionale CBA – Strategic Branding & Design, coinvolge anche la struttura interna con una riorganizzazione visiva delle business unit, dal noleggio all'usato, dai servizi finanziari all'assistenza — ciascuna dotata di una propria palette cromatica e naming distintivo, ma sempre coerente con l'identità istituzionale. Un'operazione che mira a rendere più immediata l'esperienza del cliente, facilitandone l'interazione nell'ecosistema di servizi."Il progetto, frutto di una visione strategica condivisa – ha commentato Nicola Maldarizzi, Ceo dell'azienda – punta a rafforzare il posizionamento competitivo di Maldarizzi Automotive e a generare valore non solo in termini di vendite, ma soprattutto in termini di relazione con il cliente"."Oggi non stiamo solo cambiando logo, colori o stile. Stiamo cambiando prospettiva. In un mercato sempre più complesso, sappiamo che chi guida – aziende, professionisti, clienti – ha bisogno di qualcuno al proprio fianco. Questo è il nostro nuovo ruolo: esserci, accanto. Non per dettare la rotta, ma per condividerla", ha precisato Andrea Maldarizzi, manager del dealer.A dare il via alla campagna, un'iniziativa interna che ha trasformato gli showroom in palcoscenici di curiosità e partecipazione: gigantesche box nere, con l'enigmatica scritta "Non aprite questa box fino al nostro segnale", sono apparse nelle sedi di Puglia e Basilicata del dealer. Un'operazione di teaser marketing ironica ed efficace, pensata per coinvolgere per primi i collaboratori, ambassador per eccellenza del brand, e accendere l'attenzione attorno alla trasformazione in atto.Il viaggio è appena iniziato. Questa non è solo una promessa, è un messaggio identitario: perché in un mondo della mobilità in continua evoluzione, Maldarizzi Automotive vuole essere molto più che un punto di partenza. Vuole essere uno compagno di viaggio, proprio come un copilota che conosce la strada e la percorre insieme a te.