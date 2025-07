L'area mercatale che verrà: l'annuncio del sindaco di Giovinazzo

«Questa è una immagine del progetto che abbiamo candidato al bando della Regione Puglia "Interventi di infrastrutturazione verde del territorio" della nuova programmazione PR Puglia 2021-2027 (azione 2.13)».Lo ha annunciato il sindaco di Giovinazzo,, attraverso i canali social. L'immagine è quella di un'areacompletamente rigenerata, con molto più verde. Una proiezione verso un futuro sicuramente più sostenibile.«Le nuove sfide climatiche - ha spiegato il primo cittadino - impongono di pensare maggiormente alla permeabilità dei suoli, a elevare la valenza dei nostri contesti ecologici e paesaggistici, a creare maggiori zone d'ombra. In quest'ottica abbiamo pensato di candidarci a finanziamento proponendo una riqualificazione di piazzale "Salvo d'Acquisto" (area mercatale) con un intervento diIn collaborazione con AESS, l'agenzia che ha curato il nostro PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) abbiamo condotto un'analisi climatica del nostro territorio propendendo per l'intervento sull'area mercatale per andare incontro ai punti qualificanti di questo bando regionale. Incrociamo le dita - ha concluso - e confidiamo in buone notizie!».