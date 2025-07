Black-out a Giovinazzo: la nota del sindaco

Powered by

«C'è un problema con la rete elettrica e alcune zone di città sono interessate da interruzione di linea, i tecnici Enel sono al lavoro per ripristinare tutto al più presto».Lo ha comunicato il sindaco di Giovinazzo,, nella serata di lunedì 7 luglio.Le interruzioni, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono riconducibili ad un sovraccarico sulla linea elettrica dovuto al diffuso utilizzo di climatizzatori per via del gran caldo, che interesserà anche domani la costa adriatica. Intorno alle 22.00 la situazione sembra essersi avviata alla normalità.