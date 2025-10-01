Territorio
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre
Piogge all'alba e poi a sera
Giovinazzo - giovedì 2 ottobre 2025 1.04
Il maltempo che ha raggiunto la costa pugliese adriatica nella serata di mercoledì 1° ottobre, persisterà anche su Giovinazzo in questa nottata e sino all'alba di giovedì 2 ottobre.
Schiarite sono attese nella parte centrale della giornata dopo precipitazioni anche abbondanti. Venti di Maestrale sostenuto, con mare agitato ed onde alte due metri e mezzo. Poi dal pomeriggio nuovi consistenti annuvolamenti ed a sera potrebbero verificarsi nuove piogge.
Abbassamento termico evidente: minime sui 14° e massime che non supereranno i 17°. Valori che faranno entrare in via definitiva Giovinazzo nell'autunno.
Schiarite sono attese nella parte centrale della giornata dopo precipitazioni anche abbondanti. Venti di Maestrale sostenuto, con mare agitato ed onde alte due metri e mezzo. Poi dal pomeriggio nuovi consistenti annuvolamenti ed a sera potrebbero verificarsi nuove piogge.
Abbassamento termico evidente: minime sui 14° e massime che non supereranno i 17°. Valori che faranno entrare in via definitiva Giovinazzo nell'autunno.