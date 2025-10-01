Maltempo Giovinazzo. <span>Foto Marzia Morva</span>
Maltempo Giovinazzo. Foto Marzia Morva
Territorio

Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre

Piogge all'alba e poi a sera

Giovinazzo - giovedì 2 ottobre 2025 1.04
Il maltempo che ha raggiunto la costa pugliese adriatica nella serata di mercoledì 1° ottobre, persisterà anche su Giovinazzo in questa nottata e sino all'alba di giovedì 2 ottobre.

Schiarite sono attese nella parte centrale della giornata dopo precipitazioni anche abbondanti. Venti di Maestrale sostenuto, con mare agitato ed onde alte due metri e mezzo. Poi dal pomeriggio nuovi consistenti annuvolamenti ed a sera potrebbero verificarsi nuove piogge.
Abbassamento termico evidente: minime sui 14° e massime che non supereranno i 17°. Valori che faranno entrare in via definitiva Giovinazzo nell'autunno.
  • meteo Giovinazzo
  • Maltempo Giovinazzo
Rucci nuovo assessore: la sua lettera aperta alla città di Giovinazzo
1 ottobre 2025 Rucci nuovo assessore: la sua lettera aperta alla città di Giovinazzo
Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito
1 ottobre 2025 Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito
Altri contenuti a tema
Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Calo previsto delle temperature massime
Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Temperature massime ancora vicine ai 30°
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo C'è ancora tempo per un tuffo in mare
Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo Meteo domenica, velature al pomeriggio su Giovinazzo Mare da mosso a molto mosso per tutta la giornata
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto Giovinazzo si appresta a vivere una settimana caratterizzata dal bel tempo
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo Possibilità ancora di un tuffo in mare per i tanti che da lunedì riprenderanno a lavorare
Meteo Festa Patronale, domenica con tempo variabile a Giovinazzo Meteo Festa Patronale, domenica con tempo variabile a Giovinazzo Massime sui 31°. Ampie schiarite a sera
Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo Ferragosto con qualche nube e possibilità di pioggia a sera su Giovinazzo Le massime toccheranno 31°
Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
1 ottobre 2025 Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
1 ottobre 2025 Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
1 ottobre 2025 Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome "
1 ottobre 2025 Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome"
È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
30 settembre 2025 È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
30 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
30 settembre 2025 Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.