Maltempo, a Giovinazzo si spezza grosso ramo di carrubo

È sano, l'aiuola spartitraffico sottostante era stata ripulita nelle scorse settimane, ma ciò non è bastato ad evitare che il fortunale abbattutosi all'alba di oggi, 29 maggio, su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese, spezzasse un grosso e pesante ramo di un carrubo piantato alla convergenza traa pochi passi dall'oratorio della Parrocchia Immacolata ed a poche decine di metri dalla Scuola Marconi e dal PalaPalmiotto.Un collasso improvviso, secondo Palazzo di Città, frutto del maltempo e non di certo di scarsa manutenzione, ripetuta nelle scorse settimane in tutta l'area. Non si registrano feriti, per fortuna, né mezzi coinvolti o danneggiati.