Maestrale e mare agitato nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 29 GIUGNO

Temperature massime in calo in questa ultima domenica di giugno, con valori termici massimi che non supereranno i 29°. Una manna per chi lavora, meno per chi vorrà andare al mare, perché il vento di Maestrale insisterà con forza lungo il litorale, rovinando un po' i piani dei vacanzieri. Mare agitato, ma con moto ondoso che andrà diminuendo nel pomeriggio, ma sole e cielo sereno per tutta la giornata.Dopo il tramonto termometro sui 24°. Serata stellata e minime della notte sui 22°. Da lunedì riprenderanno a salire le temperature.SOLE - Sorge: 5:22, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 9:35, Cala: 23:29 - Luna crescente