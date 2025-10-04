La Beata Vergine del Rosario. <span>Foto Gabriella Serrone</span>
Madonna del Rosario, il programma completo del fine settimana a Giovinazzo

Processione prevista per domenica 5 ottobre alle 19.30

Giovinazzo - sabato 4 ottobre 2025
Entreranno nel vivo questo sabato, 4 ottobre, i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario all'interno della parrocchia San Domenico. Questa sera si concluderà la Novena alla Madonna e si terrà una celebrazione eucaristica alle 19.00, officiata da don Vincenzo de Gregorio, vicario della parrocchia Maria SS Incoronata di Corato.
Poi, domani, domenica 5 ottobre, il clou dei festeggiamenti con la processione della sacra effigie per le vie cittadine, secondo il programma stilato dalla Confraternita del SS Rosario sotto la guida spirituale di don Antonio Picca.
Per non perdervi nulla, riepiloghiamo di seguito il programma del fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Sabato 4 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo de Gregorio, vicario della parrocchia Maria SS Incoronata in Corato.

Domenica 5 ottobre
Festa esterna della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
Ore 8.00 e 10.00 - Celebrazione eucaristica.
Ore 11.15 - Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Picca con la partecipazione dell'Arciconfraternita del SS Rosario.
Ore 12.00 - Supplica alla Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario.
Ore 18.15 - Celebrazione eucaristica.
Ore 19.30 - Processione della sacra effigie per le vie della città a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, con la partecipazione del Terz'Ordine domenicano.
ITINERARIO: parrocchia San Domenico, via Molfetta, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, piazza Costantinopoli e rientro da via Spirito Santo nell'omonima collegiata del centro storico. Accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e della Bassa Musica "Città di Molfetta".
