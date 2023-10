Tutti in preghiera per la Madonna del Rosario (FOTO)

Tutti in preghiera, due ali di folla rivolta alla sacra effige dellaGiovinazzo ha celebrato così la festa esterna organizzata dallsotto la guida spirituale di don Antonio Picca, parroco di San Domenico. Ieri sera, 1°ottobre, la processione ha preso il via dal sagrato della centrale chiesa di piazza Vittorio Emanuele II, per poi dipanarsi nelle strade centrali e raggiungere poi via Marina, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo sino al rientro nell'omonima Collegiata trecentesca.È stata, quella in onore di Maria SS del Rosario, l'ultima processione e festa popolare del 2023. Poi, in febbraio, si tornerà a festeggiare il Beato Nicola Paglia. Il 7 ottobre, nella stessa Collegiata dello Spirito Santo avrà luogo, alle ore 11.00, la santa messa di ringraziamento.Sotto il nostro articolo una piccola galleria fotografica che coglie un passaggio assai suggestivo, quello di piazza Costantinopoli con l'atto di affidamento alla Vergine.