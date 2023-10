Giovinazzo in festa per la Madonna del Rosario: il programma

Si sono intersecate, in queste serate di inizio autunno, le celebrazioni per San Michele Arcangelo, i Santi Medici e San Francesco d'Assisi.Quest'oggi, però, la Chiesa giovinazzese sarà in festa per la, celebrata all'interno della Parrocchia San Domenico in queste giornate.Oggi, 1° ottobre, la festa esterna con il seguente programma: messe alle 8.00 ed alle 10.00 e poi alle 11.15 la solenne celebrazione a cui seguirà l'attesa Supplica alla Beata Vergine Maria del Rosario.Al pomeriggio la festa esterna, con la messa vespertina celebrata da don Antonio Picca alle 18.15 e poi la processione, curata dall'Arciconfraternita del SS Rosario per le vie della città di Giovinazzo.Di seguito l'itinerario completo:Il 7 ottobre, nella stessa Collegiata, avrà luogo alle ore 11.00 la santa messa di ringraziamento.