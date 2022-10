Giovinazzo festeggia la Beata Vergine del Rosario: oggi la processione

La Parrocchia San Domenico e tutta Giovinazzo sono in festa per laQuest'oggi, domenica 2 ottobre, il clou dei festeggiamenti organizzati dallguidata dal priore Angelo Marrano e sotto il coordinamento diparroco della chiesa di piazza Vittorio Emanuele II.Le sante messe saranno celebrate alle 8.00, alle 10.00, alle 11.15 ed alle 18.00. Alle 11.15, in particolare, la solenne celebrazione eucaristica vedrà la partecipazione dei confratelli, di tantissimi devoti e dell'intera comunità parrocchiale.Alle 12.00, poi, sarà recitata la Supplica alla Madonna del Rosario, con conseguente benedizione eucaristica.A sera, dopo la messa vespertina della domenica delle ore 18.00, partirà alle 18.45 la processione della sacra effigie per vie della città, percorrendo il seguente itinerario: piazza Vittorio Emanuele II, via Agostino Gioia, via Sasso, via Marconi, piazza Sant'Agostino, via Balilla, via Marziani, via Cappuccini, prima di ritornare in piazza Vittorio Emanuele II, percorrere piazza Umberto I, un tratto di via Marina, per poi transitare in piazza Costantinopoli ed imboccare via Spirito Santo e rientrare nell'omonima collegiata.Ad accompagnare la processione con la sua musica ci saranno la Bassa Musica "Città di Molfetta" e l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo. Ancora una volta il trattore che accompagnerà l'effigie sarà curato dalla devotissima famiglia Montaruli.I festeggiamenti si chiuderanno il 7 ottobre, giorno della festa liturgica della BV del Rosario, con la messa di ringraziamento nella chiesa dello Spirito Santo alle ore 19.00.