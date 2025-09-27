Madonna del Rosario. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna del Rosario. Foto Gianluca Battista
Religioni

Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo

Ieri sera, 26 settembre, è partita la Novena

Giovinazzo - sabato 27 settembre 2025 07.00
È iniziata nella serata di ieri, venerdì 26 settembre, all'interno della parrocchia San Domenico, la Novena in onore della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario. Ieri sera la messa delle ore 19.00 è stata preceduta alle 18.15 dal Santo Rosario e dalla Novena. La celebrazione eucaristica è stata infine officiata da don Pasquale Rubini, parroco di San Corrado a Molfetta.
Ogni sera, sino al 4 ottobre, la messa vespertina sarà celebrata alle 19.00, secondo il programma stilato dall'Arciconfraternita del SS Rosario, presieduta dal Priore Luigi Tanga, e sotto la guida spirituale di don Antonio Picca.
Vi proponiamo pertanto l'intero programma liturgico e civile che culminerà domenica 5 ottobre con la processione per le vie cittadine della sacra effigie della Madonna del Rosario.

IL PROGRAMMA
Novena dal 26 settembre al 4 ottobre
Ore 18.15 - Santo Rosario e Novena
Ore 19.00 - Santa Messa.

Sabato 27 settembre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Silvio Bruno, parroco di San Domenico in Molfetta, alla presenza dell'Associazione Madonna del Rosario.
Mercoledì 1 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Marino, padre spirituale della Confraternita di Sant'Antonio in Molfetta.
Giovedì 2 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica con omelia del diacono Nando Novelli.
Venerdì 3 ottobre
Giornata eucaristica
Ore 9.00 - Esposizione del SS Sacramento.
Ore 12.00 - Angelus.
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 18.45 - Benedizione eucaristica e Novena.
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Ignazio de Nichilo, vicario della parrocchia Sant'Agostino.
Sabato 4 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo de Gregorio, vicario della parrocchia Maria SS Incoronata in Corato.
Domenica 5 ottobre
Festa esterna della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
Ore 8.00 e 10.00 - Celebrazione eucaristica.
Ore 11.15 - Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Picca con la partecipazione dell'Arciconfraternita del SS Rosario.
Ore 12.00 - Supplica alla Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario.
Ore 18.15 - Celebrazione eucaristica.
Ore 19.30 - Processione della sacra effigie per le vie della città a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, con la partecipazione del Terz'Ordine domenicano.
ITINERARIO: parrocchia San Domenico, via Molfetta, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, piazza Costantinopoli e rientro da via Spirito Santo nell'omonima collegiata del centro storico. Accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e della Bassa Musica "Città di Molfetta".
Ore 22.00 - Fantasia pirica dal Molo di Levante. In caso di avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo pirotecnico avrà luogo il 7 ottobre alle 20.30.
Martedì 7 ottobre
Festa liturgica della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
All'interno della collegiata dello Spirito Santo
Ore 18.30 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica.



  • Madonna del Rosario
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
27 settembre 2025 Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
Altri contenuti a tema
Il cuore dei giovinazzesi rivolto alla Madonna del Rosario Il cuore dei giovinazzesi rivolto alla Madonna del Rosario Domenica scorsa la processione dell'effigie per le vie della città
Tutti in preghiera per la Madonna del Rosario (FOTO) Tutti in preghiera per la Madonna del Rosario (FOTO) Ieri sera, 1° ottobre, si è tenuta la festa esterna
Giovinazzo in festa per la Madonna del Rosario: il programma Giovinazzo in festa per la Madonna del Rosario: il programma Questa sera, 1° ottobre, la processione della sacra effige
Giovinazzo in preghiera per la Madonna del Rosario Giovinazzo in preghiera per la Madonna del Rosario Ieri sera l'attesa processione per le vie della città
Giovinazzo festeggia la Beata Vergine del Rosario: oggi la processione Giovinazzo festeggia la Beata Vergine del Rosario: oggi la processione La Supplica e la Benedizione eucaristica a mezzogiorno a San Domenico
Claudia Koll venerdì a Giovinazzo Eventi e cultura Claudia Koll venerdì a Giovinazzo Attesa testimonianza sul processo di avvicinamento alla fede dell'attrice e benefattrice romana
Il cuore dei giovinazzesi rivolto alla Beata Vergine del Rosario (FOTO) Il cuore dei giovinazzesi rivolto alla Beata Vergine del Rosario (FOTO) Ieri sera la processione per le vie del paese
Stasera la processione della Madonna del Rosario Stasera la processione della Madonna del Rosario La Sacra Effigie partirà da San Domenico ed attraverserà le vie della città
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
26 settembre 2025 Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
26 settembre 2025 “Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
Rapina al Gran Shopping Molfetta, rientra l'allarme: «Ripristinata la sicurezza»
26 settembre 2025 Rapina al Gran Shopping Molfetta, rientra l'allarme: «Ripristinata la sicurezza»
Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio»
26 settembre 2025 Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio»
1
A Santa Maria di Costantinopoli la festa liturgica per i Santi Medici
26 settembre 2025 A Santa Maria di Costantinopoli la festa liturgica per i Santi Medici
"Ancient Love Letters ", si chiude oggi una due giorni di studi a Giovinazzo
26 settembre 2025 "Ancient Love Letters", si chiude oggi una due giorni di studi a Giovinazzo
Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web
25 settembre 2025 Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web
Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
25 settembre 2025 Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.