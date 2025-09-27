Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo

È iniziata nella serata di ieri, venerdì 26 settembre, all'interno della parrocchia San Domenico, la Novena in onore dellaIeri sera la messa delle ore 19.00 è stata preceduta alle 18.15 dal Santo Rosario e dalla Novena. La celebrazione eucaristica è stata infine officiata da don Pasquale Rubini, parroco di San Corrado a Molfetta.Ogni sera, sino al 4 ottobre, la messa vespertina sarà celebrata alle 19.00, secondo il programma stilato dall'presieduta dal Priore Luigi Tanga, e sotto la guida spirituale diVi proponiamo pertanto l'intero programma liturgico e civile che culminerà domenica 5 ottobre con la processione per le vie cittadine della sacra effigie della Madonna del Rosario.Ore 18.15 - Santo Rosario e NovenaOre 19.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Silvio Bruno, parroco di San Domenico in Molfetta, alla presenza dell'Associazione Madonna del Rosario.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Marino, padre spirituale della Confraternita di Sant'Antonio in Molfetta.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica con omelia del diacono Nando Novelli.Giornata eucaristicaOre 9.00 - Esposizione del SS Sacramento.Ore 12.00 - Angelus.Ore 18.15 - Santo Rosario.Ore 18.45 - Benedizione eucaristica e Novena.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Ignazio de Nichilo, vicario della parrocchia Sant'Agostino.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo de Gregorio, vicario della parrocchia Maria SS Incoronata in Corato.Festa esterna della Beata Vergine Maria Regina del Santo RosarioOre 8.00 e 10.00 - Celebrazione eucaristica.Ore 11.15 - Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Picca con la partecipazione dell'Arciconfraternita del SS Rosario.Ore 12.00 - Supplica alla Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario.Ore 18.15 - Celebrazione eucaristica.Ore 19.30 - Processione della sacra effigie per le vie della città a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, con la partecipazione del Terz'Ordine domenicano.Ore 22.00 - Fantasia pirica dal Molo di Levante. In caso di avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo pirotecnico avrà luogo il 7 ottobre alle 20.30.Festa liturgica della Beata Vergine Maria Regina del Santo RosarioAll'interno della collegiata dello Spirito SantoOre 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica.