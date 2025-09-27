Religioni
Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo
Ieri sera, 26 settembre, è partita la Novena
Giovinazzo - sabato 27 settembre 2025 07.00
È iniziata nella serata di ieri, venerdì 26 settembre, all'interno della parrocchia San Domenico, la Novena in onore della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario. Ieri sera la messa delle ore 19.00 è stata preceduta alle 18.15 dal Santo Rosario e dalla Novena. La celebrazione eucaristica è stata infine officiata da don Pasquale Rubini, parroco di San Corrado a Molfetta.
Ogni sera, sino al 4 ottobre, la messa vespertina sarà celebrata alle 19.00, secondo il programma stilato dall'Arciconfraternita del SS Rosario, presieduta dal Priore Luigi Tanga, e sotto la guida spirituale di don Antonio Picca.
Vi proponiamo pertanto l'intero programma liturgico e civile che culminerà domenica 5 ottobre con la processione per le vie cittadine della sacra effigie della Madonna del Rosario.
IL PROGRAMMA
Novena dal 26 settembre al 4 ottobre
Ore 18.15 - Santo Rosario e Novena
Ore 19.00 - Santa Messa.
Sabato 27 settembre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Silvio Bruno, parroco di San Domenico in Molfetta, alla presenza dell'Associazione Madonna del Rosario.
Mercoledì 1 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Marino, padre spirituale della Confraternita di Sant'Antonio in Molfetta.
Giovedì 2 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica con omelia del diacono Nando Novelli.
Venerdì 3 ottobre
Giornata eucaristica
Ore 9.00 - Esposizione del SS Sacramento.
Ore 12.00 - Angelus.
Ore 18.15 - Santo Rosario.
Ore 18.45 - Benedizione eucaristica e Novena.
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Ignazio de Nichilo, vicario della parrocchia Sant'Agostino.
Sabato 4 ottobre
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo de Gregorio, vicario della parrocchia Maria SS Incoronata in Corato.
Domenica 5 ottobre
Festa esterna della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
Ore 8.00 e 10.00 - Celebrazione eucaristica.
Ore 11.15 - Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Picca con la partecipazione dell'Arciconfraternita del SS Rosario.
Ore 12.00 - Supplica alla Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario.
Ore 18.15 - Celebrazione eucaristica.
Ore 19.30 - Processione della sacra effigie per le vie della città a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, con la partecipazione del Terz'Ordine domenicano.
ITINERARIO: parrocchia San Domenico, via Molfetta, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, piazza Costantinopoli e rientro da via Spirito Santo nell'omonima collegiata del centro storico. Accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e della Bassa Musica "Città di Molfetta".
Ore 22.00 - Fantasia pirica dal Molo di Levante. In caso di avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo pirotecnico avrà luogo il 7 ottobre alle 20.30.
Martedì 7 ottobre
Festa liturgica della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
All'interno della collegiata dello Spirito Santo
Ore 18.30 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica.
