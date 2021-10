Claudia Koll venerdì a Giovinazzo

All'interno del programma dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rosario, festa organizzata a Giovinazzo dalla Rettoria dello Spirito Santo e dall'Arciconfraternita del SS. Rosario, in collaborazione con la parrocchia San Domenico, si inserisce un incontro che si preannuncia interessante che si terrà venerdì 8 ottobre.Alle ore 19.15, al termine della Santa Messa delle ore 18.30, si svolgerà all'interno della chiesa di piazza Vittorio Emanuele II un evento di portata nazionale. Si tratta di una vera e propria testimonianza dell'attrice Claudia Koll. L'incontro dal titolosarà incentrato sul racconto inerente la sua conversione, avvenuta nel 2000, su come lei sia arrivata alla scoperta di Dio nella sua vita e come questo le abbia modificato la vita stessa, spostando le sue mete altrove nel momento in cui la sua carriera era all'apice.La nota attrice, uscita dall'ambiente televisivo e cinematografico per assumere nel 2009 la direzione della Star Rose Academy, è oggi autrice teatrale, ma soprattutto è fondatrice nonché presidente dell'associazione "Le Opere del Padre" che si occupa di missioni in Africa e di formazione cristiana, oltre all'assistenza di senza fissa dimora in Italia.Al termine dell'incontro saranno raccolte offerte per la sua associazione quale segno di carità. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e verrà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Parrocchia San Domenico.