A Giovinazzo nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Il Comune di Giovinazzo ha predisposto per questa sera, giovedì 24 agosto, una nuova disinfestazione contro mosche e zanzare.Le operazioni inizieranno alle 23.00 e proseguiranno per tutta la notte salvo avverse condizioni meteo. Si pregano quindi cittadini e cittadine di lasciare liberi gli spazi pubblici interessati, di chiudere finestre ed infissi, di non lasciare esposti panni e alimenti sui balconi, di non tenere all'esterno animali domestici.