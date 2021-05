Frammenti di razzo cinese in caduta libera: è allerta anche in Puglia

C'è anche la Puglia tra le regioni interessate dall'allerta per il possibile impatto sulla Terra di frammenti del razzo cineseche è in caduta libera nell'atmosfera.Sono dieci le regioni del centro e del sud Italia che potrebbero essere interessate dal fenomeno che desta preoccupazione: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,Calabria, Sicilia e Sardegna.La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2:24 della notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, con una incertezza di circa 6 ore. Le indicazioni arrivano dalIl consiglio dato alla popolazione è di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento cheSi consiglia inoltreL'invito rivolto a chiunque dovesse avvistare un frammento è di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e di procedere ad una immediata segnalazione alle autorità competenti.