«Revocata l'allerta maremoto anche se possono permanere in mare correnti anomale di assestamento del livello del mare stesso. Riprende anche la circolazione ferroviaria. L'ingresso nelle nostre scuole resta alle 9 così come da precedente comunicazione e quindi da ordinanza sindacale». Lo ha affermato, in una breve nota, il sindaco di Giovinazzo«Nelle prime ore del mattino la situazione era di allerta rossa e quindi abbiamo pensato di monitorare la situazione differendo l'orario di ingresso. Sono felice che tutto sia rientrato e che le attività scolastiche possano proseguire regolarmente» ha aggiunto il primo cittadino.