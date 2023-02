Allarme rosso per tsunami lanciato e rientrato

Devastante terremoto in Turchia, centinaia i morti. Il pericolo di maremoti, per il momento, è scampato

Centinaia di vittime. È pesantissimo, e purtroppo destinato a salire, il bilancio del fortissimo di magnitudo 7.9 della scala Richter che si è abbattuto nella notte fra domenica e lunedì (alle 2:17 italiane) nel sud della Turchia. Il terremoto ha causato un'allerta rossa per rischio tsunami su tutte le coste italiane,. Il pericolo di possibili onde di maremoto sul versante Adriatico pugliese, comunicato alle 6:44, è per il momento scampato.Potrebbero persistere comunque, per parecchie ore, correnti anomale di assestamento del livello del mare. È raccomandata la massima prudenza e consigliato, specie nelle zone costiere, di evitare di uscire di casa se non strettamente necessaria.La circolazione ferroviaria, sospesa a scopo cautelativo alle 6:30, è ripresa regolarmente.Le strutture di Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.