Visti i picchi di 36° dopo le 11.00, il mercato settimanale di venerdì 25 luglio ha avuto il suo segmento orario di maggior flusso tra le 9.00 e le 10.30 del mattino.E così, grazie ad una iniziativa dell'assessorato alla Protezione Civile, guidato dai volontari delhanno potuto distribuirea coloro che ne avevano bisogno.Piazzale Salvo D'Acquisto intorno a mezzogiorno si è quindi andato svuotando per via del caldo, con molti ambulanti che hanno deciso di sgomberare le loro bancarelle e caricare la merce su camion e furgoni prima della consueta chiusura.Troppa l'afa, troppo il rischio che la merce finisse per essere compromessa e pochi gli avventori, situazione che abbiamo constatato de visu.Quanto all'iniziativa portata avanti dall'assessorato, è probabile che vi siano ulteriori repliche in agosto, se le temperature dovessero raggiungere nuovamente picchi al di sopra dei 35°.