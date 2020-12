Operazione della Guardia Costiera: sequestrate 40 tonnellate di pesce

Tradizionale operazione dellain coincidenza del periodo natalizio coordinata in Puglia dal, e incentrata sul controllo dei prodotti ittici provenienti dall'estero e per questo denominataLa capillare attività condotta sin dall'inizio di dicembre, e proseguita nel corso delle festività, ha portato all'ingente sequestro complessivo di 40 tonnellate di prodotto ittico, per un totale di sanzioni comminate pari a, a cui si è aggiunta la denuncia diper fatti penalmente rilevanti.L'attività ispettiva si è concentrata su piattaforme logistiche di distribuzione e grossisti locali di prodotto ittico, allo scopo di impedire che specie ittiche provenienti dall'estero, prive dei prescritti requisiti di igiene, qualità e tracciabilità, facessero ingresso nel territorio nazionale e fossero quindi commercializzate in modo fraudolento.I controlli, compiuti dal personale dellae dell', hanno riguardato il territorio di giurisdizione fino a Matera: sono state sequestrate benprivo dei requisiti di tracciabilità ed elevate sanzioni perLa mirata azione dellanel delicato settore della commercializzazione del prodotto ittico, a difesa del, assume notevole rilevanza in considerazione del fatto che ingenti quantità di merce "non in regola" è immessa illegalmente sul mercato, con il rischio, frequente, che prodotti non idonei al consumo giungano sulle tavole di ignari consumatori.Resta infatti primaria la salute del consumatore, tutelato dalle numerose e complesse norme di matrice comunitaria che regolamentano tutte le fasi della filiera ittica, dalla cattura del prodotto al consumo finale.