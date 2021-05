Controlli a tappeto dellapure a Giovinazzo ​con l'obiettivo di contrastare i reati e gli illeciti ambientali, dagli scarichi idrici al deposito, abbandono, trasporto e trattamento di rifiuti, con particolare attenzione alla tutela delle acque, allo smaltimento dei reflui e dei fanghi provenienti dal lavaggio dei veicoli.Dal 7 aprile al 6 maggio scorso, infatti, un'intensa e prolungata attività di controllo in campo ambientale eseguita dai militari di tutte le, sotto il coordinamento del, ha portato al rinvenimento e al sequestro, nel corso di un controllo effettuato presso un autolavaggio di Giovinazzo, di 2 contenitori conprovenienti dal processo di lavaggio degli autoveicoli.Secondo i militari, infatti, i fanghi rinvenuti, assimilabili a rifiuti, non risultavano regolarmente registrati e smaltiti. L'attività, pianificata nell'ambito di una più vasta operazione nazionale denominatadisposta dal, ha consentito di conseguire risultati notevoli, visti ieffettuati con l'obiettivo di contrastare i reati e ambientali: dagli scarichi idrici al deposito, al trasporto e al trattamento di rifiuti, oltre al traffico dei rifiuti attraverso i porti.Tra le operazioni più significative, oltre a Giovinazzo, il sequestro di due depositi incontrollati di rifiuti di vario genere e un pozzo interrato abusivo con un'ingente quantità di oli esausti. Riscontrate anche violazioni in materia ambientale riguardanti il ciclo dei rifiuti, violazioni in ambito demaniale, urbanistico e ambientale.