I cittadini di Giovinazzo chiamati alla stesura del Piano di Protezione Civile

L'Amministrazione comunale con i cittadini per scrivere insieme ilCon questo intento è stato pubblicato, sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , alla sezione Notizie, il link, consultabile e scaricabile, attraverso il quale i cittadini, singoli o associati, le associazioni di categoria, le associazioni del terzo settore e tutti coloro che ritengono di poter contribuire nella fase di pianificazione delle emergenze e di individuazione dei rischi, sono invitati a inviare segnalazioni e contributi al fine di contribuire a redigere il Piano di Protezione Civile del Comune di GiovinazzoI contributi possono essere inviati al Comando di Polizia Locale ( ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it ), entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, prima della sua presentazione ufficiale in Consiglio comunale.«Le sfide del passato ci hanno insegnato a non trascurare alcun dettaglio - commenta il sindaco,- La Protezione Civile non si improvvisa e noi vogliamo porre massima attenzione al tema».«Siamo contenti di questo passaggio con la cittadinanza che vogliamo sempre più attiva e consapevole - dichiara l'assessore con delega alla Protezione Civile,- L'ultimo Piano di Protezione Civile del Comune di Giovinazzo risale al 2012, tornarci a lavorare su dopo un decennio, grazie anche al contributo della società civile, e prima di presentarlo alla massima assise cittadina, è uno step fondamentale che completa un iter di lavoro per la comunità».