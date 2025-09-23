Un treno di Mercitalia
Un treno di Mercitalia
Cronaca

Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati

Sul posto Polizia di Stato

Giovinazzo - martedì 23 settembre 2025 7.48
Si stanno verificando ritardi alla circolazione dei treni, purtroppo destinati ad aumentare, a causa di un incidente avvenuto in stazione a Trani. Non è ancora confermata, ma risulterebbe molto probabile la presenza di una persona deceduta, a causa di un investimento.

Sul posto la Polizia di Stato per i primi rilievi ed accertamenti.

Notizia in aggiornamento
