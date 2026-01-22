Stazione di Giovinazzo
Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo

Interventi di manutenzione straordinaria sui deviatoi

Giovinazzo - venerdì 23 gennaio 2026
Disagi ai pendolari della linea ferroviaria tra Bari e Barletta sono previsti anche nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio. Lungo la linea ferrata, infatti, saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi. Disagi e modifiche agli orari ed alla circolazione dei treni saranno possibili per tutta la mattinata di oggi.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e a gennaio 2025 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell'infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Come annunciato dal Gruppo Ferrovie dello Stato ad inizio anno, si tratta della terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che sono stati effettuati fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), tra Pescara e Foggia e, appunto, tra Barletta e Bari. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) completerà dunque i cantieri partiti il 14, quest'oggi, 23 gennaio 2026.
Per modifiche e cancellazioni dei treni bisognerà consultare il sito di Trenitalia.
