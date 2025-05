Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari giovinazzesi

La circolazione ferroviaria subirà alcune variazioni, solo in alcuni giorni, da ieri, 27 maggio, al 1 luglio, e quasi esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.00, per consentire i lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Lecce-Foggia.In particolare, saranno effettuati interventi di manutenzione su tratti di binario in alcune stazioni, non eseguibili nelle ore notturne.Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali dell'impresa ferroviaria o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.