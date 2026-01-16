Parcheggi stazione
Attualità

Consegnato da RFI il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Giovinazzo

Soddisfazione dell'amministrazione comunale. Presenti sindaco e vicesindaco

Giovinazzo - venerdì 16 gennaio 2026
È stato consegnato al Comune di Giovinazzo, nella giornata di ieri, giovedì 15 gennaio, il nuovo parcheggio realizzato da RFI nell'area dell'ex‐scalo merci adiacente la stazione ferroviaria ed il piazzale antistante. Presenti alla consegna il sindaco Michele Sollecito ed l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, visibilmente soddisfatti per il lavoro che ha visto l'ente comunale interagire con Rete Ferroviaria Italiana.

L'area è stata riqualificata e trasformata in un parcheggio con posti pubblici, stalli per la sosta breve e per le persone a ridotta mobilità. L'investimento complessivo per la stazione di Giovinazzo ammonta a circa 6,7 milioni di euro, di cui circa 5,7 finanziati con fondi PNRR.
La riqualificazione dell'area dell'ex scalo merci va di fatto a completare quanto già realizzato all'interno della stazione e sul piazzale esterno.

Lo scalo ferroviaria giovinazzese è stato oggetto di un miglioramento impiantistico e strutturale, compreso quello sismico. Sono stati inoltre rivisitati e ampliati gli spazi a favore delle aree di transito e di attesa con materiali di ultima generazione e nuovi arredi. Riqualificati, inoltre, i servizi igienici, accessibili alle persone a mobilità ridotta. Nell'ambito dei lavori di accessibilità della stazione, per agevolare la discesa/salita dal treno delle persone a mobilità ridotta è stato innalzato anche il marciapiede e sono stati installati due ascensori.
Il sottopasso, infine, è stato riqualificato (non sono mancati già atti di vandalismo notturno) ed è stato sostituito e adeguato l'impianto di illuminazione.

Sono stati, infine, ampliati gli spazi pedonali antistanti la stazione e integrato il percorso ciclo‐pedonale con la rete viabilistica esistente, privilegiando così la mobilita dolce.

Come anticipato, alla consegna erano presenti il sindaco Sollecito ed i vicesindaco Depalo, che ha curato nell'ambito delle sue deleghe i rapporti con RFI e l'evoluzione dell'opera. Infine va sottolineato come insieme al parcheggio sia stato consegnato - particolare non da poco - anche l'immobile situato nei pressi dell'accesso all'area, che verrà occupato con ogni probabilità dalle Guardie Campestri in modo da creare un presidio serale e notturno di controllo sia dell'area stessa, sia della zona antistante la stazione, così come suggerito dalla stessa RFI.
Sollecito e Depalo con tecnico RFI
