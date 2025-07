Lavaggio strade, ogni venerdì all'alba operatori in azione a Giovinazzo

19 foto Pulizia e lavaggio strade Giovinazzo

Quante volte, anche da queste pagine, avete letto che a Giovinazzo in troppi sporcano e nessuno paga il conto?Tante, è vero. Ma questa volta vogliamo pubblicare una galleria fotograficaper ripulire quanto sporcato da cittadine e cittadini troppe spesso distratti se non incivili.Un lavoro di manutenzione ordinaria che però in estate, con le alte temperature e con la terribile usanza di far orinare e defecare cani in ogni angolo e sui marciapiedi, risulta decisiva per restituire, almeno per qualche ora, decoro alla città. Corretto l'ausilio dei mezzi meccanizzati che incidono maggiormente sull'asfalto. Prima che i giovinazzesi stessi, molti dei quali sbraitano sui social, ritornino a sporcarla.Una ordinaria ma fondamentale manutenzione settimanale che vi raccontiamo attraverso la galleria fotografica.