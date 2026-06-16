Lucas da Conceição Nunes
Lucas da Conceição Nunes

Si dividono le strade tra il Defender Giovinazzo C5 e Tanke

L’atleta classe ’95 non vestirà la maglia biancoverde nella prossima stagione, quella della prima assoluta in serie A

Giovinazzo - martedì 16 giugno 2026
Si dividono le strade di Lucas da Conceição Nunes, brasiliano classe '95, con quelle del Defender Giovinazzo C5, neopromosso in serie A al termine di una vera e propria maratona sportiva.

Il forte pivot, il "Tanke", cioè il "carro armato" (soprannome legato alla sua fisicità), atleta umile e determinato che ha saputo credere nelle proprie capacità sin dai primi mesi in riva all'Adriatico, non vestirà la maglia biancoverde nella prossima annata. In quella da poco terminata, nel girone B di serie A2 Elite, ha segnato 20 reti, oltre alle 4 (a Sulmona, a Reggio Calabria e due nella finale col Futsal Cesena) messe a segno nei play-off.

Per Tanke quella appena trascorsa è stata la sua prima esperienza in Italia, dopo avere segnato reti a grappoli fra Brasile, Portogallo e Malta: di lui il club del presidente Carlucci ricorderà sempre la sua umiltà e la sua semplicità, doti innate che hanno regalato un sorriso a tutti quanti, in particolare ai suoi piccoli fans e che resteranno sempre nella storia del club biancoverde.

Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Tanke, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il dg Marzella -, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostro club, in un anno storico come questo, e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare al mondo intero».
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