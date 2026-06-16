Si dividono le strade tra il Defender Giovinazzo C5 e Tanke

Si dividono le strade di, brasiliano classe '95, con quelle del, neopromosso in serie A al termine di una vera e propria maratona sportiva.Il forte pivot, il "Tanke", cioè il "carro armato" (soprannome legato alla sua fisicità), atleta umile e determinato che ha saputo credere nelle proprie capacità sin dai primi mesi in riva all'Adriatico, non vestirà la maglia biancoverde nella prossima annata. In quella da poco terminata, nel girone B di serie A2 Elite, ha segnato(a Sulmona, a Reggio Calabria e due nella finale col Futsal Cesena)Per Tanke quella appena trascorsa è stata la sua prima esperienza in Italia, dopo avere segnato reti a grappoli fra Brasile, Portogallo e Malta: di lui il club del presidentericorderà sempre la sua umiltà e la sua semplicità, doti innate che hanno regalato un sorriso a tutti quanti, in particolare ai suoi piccoli fans e che resteranno sempre nella storia del club biancoverde.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Tanke, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il-, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostro club, in un anno storico come questo, e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare al mondo intero».