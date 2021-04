Servizio spazzamento meccanizzato a Giovinazzo: Depalma spiega

«Da qualche settimana abbiano intensificatoin diverse zone della città per organizzare al meglio il servizio di, come da mesi è già cominciato nel quartiere Immacolata. Mi preme chiarire che al momento il servizio non è partito, quindi sarà nostra cura informare i vari quartieri quando sarà attivato».Così il Sindaco, nella giornata di ieri, 20 aprile, sui principali canali social.«Sono certo - ha spiegato il primo cittadino giovinazzese - che molti di voi vorrebbero suggerire correzioni su orari e giorni dei divieti, ma non penso sia di grande utilità considerato che nel decidere le modalità di esecuzione bisogna tener conto di tanti fattori e incastri operativi.Vi chiedo di collaborare - ha scritto rivolgendosi ancora ai suoi amministrati - e aiutarci a far trovare libere le strade nei giorni previsti in maniera tale da pulire meglio la città quando sarà il momento».Depalma ha poi continuato, cercando di far capire come i cambiamenti possano essere destabilizzanti sulle prime, ma che in fondo molte perplessità erano state espresse da più parti prima della partenza del servizio di raccolta porta a porta, prima che tutti comprendessero regole ormai entrate nel vivere quotidiano di molti: «Capisco che ogni cambiamento di abitudini consolidate crei sempre disagio - ha ribadito il Sindaco - ma poi le cose migliorano e ne guadagna la città. Ricordo i giorni precedenti al cambio di sistema di raccolta dei rifiuti. Avevamo tanti dubbi e perplessità. Poi piano piano le cose sono migliorate e penso che oggi nessuno di noi rimpianga i nauseabondi cassonetti stradali che prima contenevano i nostri rifiuti», è stata la sua conclusione.Il servizio di spazzamento meccanizzato sembra essere sempre più necessario al fine di assicurare una ulteriore e maggiore pulizia delle arterie cittadine in periodo pandemico e con l'arrivo del caldo estivo è un servizio che non può più essere rinviabile.