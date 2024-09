A Giovinazzo pulizia strade e spazi aperti delle scuole: LE FOTO

34 foto Pulizia e lavaggio strade e scuole

Si sono svolte nelle scorse ore le operazioniQuesta volta gli operatori hanno lavorato a lungoper consentire un rientro sereno ad alunni ed alunne, ma anche alle loro famiglie. Sono stati lavati e puliti gli spazi antistanti i plessi, alcuni dei quali, per inciviltà diffusa, necessitavano di un intervento dopo un'estate da tutto esaurito.«Si tratta - ci ha spiegato l'assessore, con delega ad Igiene Urbana ed Ambiente - di interventi programmati dalla nostra amministrazione e cadenzati lungo tutto il periodo estivo e non solo. Questa volta vorrei particolarmente ringraziare gli operatori per la pulizia ed il lavaggio degli spazi esterni alle scuole. Per noi è di primaria importanza che gli alunni ritornino la prossima settimana in aula in ottime condizioni igieniche. Continua dunque la nostra azione in vista della riapertura plessi per le lezioni. L'auspicio è - ha concluso - che tutti i cittadini e le cittadine avvertano la necessità di tutelare gli spazi pubblici e l'arredo urbano lungo tutto l'arco dell'anno, mantenendone il decoro».Sotto il nostro articolo, le foto dell'intervento.