Pulizia meccanizzata delle strade a Giovinazzo: il calendario completo

A partire da martedì prossimo, 4 maggio, sarà attivo il servizio di pulizia meccanizzata delle vie pubbliche. Pertanto, si avvisa la cittadinanza che è vietata la sosta, su entrambi i lati, come da indicazioni apportate su segnaletica stradale installata in loco.Di seguito il calendario completo degli interventi dell'intera zona :1. Tutti i Martedì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 09.30 ambo i lati via XX Settembre – via Sott. Ten. De Ceglie (tratto compreso tra via Marrano a via Marziani) – via I Trav. Vittorio Veneto – Via Pignatelli via De Ninno.2. Tutti i Martedì di ogni mese dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ambo i lati via Partigiani Meridionali – via L. Dagostino – via A. Rollo – Via A. Turturro via Bologna – via Roscini – via Molino.3. Tutti i Mercoledì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 09.30 ambo i lati via Gramsci ( ex I Trav. XX Settembre ) – via Fiume – via Cattaro via Dalmazia – via Colapiccoli – via Giuliodibari (tratto compreso tra piazza cappuccini e via Colapiccoli) - via Spalato.4. Tutti i Mercoledì di ogni mese dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ambo i lati via Scianatico – via Ambrosoli – via Marrano – via II Trav. Daconto via Francesco Rucci – via Celentano ( tratto compreso tra via Daconto e via Pignatelli) – via Petrarca (tratto compreso tra via Daconto e via Sott. Ten De Ceglie).5. Tutti i Sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ambo i lati via degli Impagliatori – via delle Filatrici – via dei Vetturini – via dei Maniscalchi – via degli Ombrellai – via Emily Dickinson – via Torre del Ciuccio – via Sott. Ten. De Ceglie (tratto compreso tra via E. Dickinson a via dei Vetturini).