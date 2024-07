Pulizia strade e manutenzione del verde a Giovinazzo - FOTO

36 foto Manutenzione verde e pulizia città

Diverse operazioni di manutenzione del verde e di pulizia delle strade sono state effettuate nelle scorse giornate dall'amministrazione comunale di Giovinazzo.Operai in azione dapprima per. Poi è stata la volta dellanei quartieri centrali, in zona piazza Vittorio Emanuele II, sui lungomari, zone coinvolte nei maggiori flussi serali, e poi nel centro storico, nel quartiere Sant'Agostino, fino alla ex zona 167. Operazioni disono state quindi effettuate in piazza, all'interno ed all'esterno del cimitero, nell'area mercatale e nella zona antistante l'Istituto Vittorio Emanuele II.«Ringrazio personalmente la Ditta Impregico che quotidianamente tiene pulita la nostra Città - ha detto l'assessore al ramo,(il verde è in capo a Gaetano Depalo, ndr)- . Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti sempre disponibili nonostante la maggiore fatica dovuta al gran caldo ed aumento dei rifiuti di questo periodo. Orgoglioso del lavoro che si fa tutti i giorni, avanti così per una Giovinazzo più pulita e decorosa».Gli ha fatto eco il sindacoche ha mostrato le foto degli interventi: «Alcuni interventi eseguiti negli ultimi giorni: pulizia delle strade urbane; nuova manutenzione del verde a seguito dell'ultima gara d'appalto su cui abbiamo raddoppiato le risorse economiche disponibili; opere straordinarie di deblatizzazione della fogna bianca e intervento di disinfestazione. Prevediamo di investire gradualmente maggiori risorse per manutenzione ordinaria, decoro, igiene e pulizia», sono state le sue parole.Noi vi mostriamo in gallery questi interventi.